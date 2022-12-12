Dünya İşgalci İsrail askerleri Cenin kentinde Filistinli bir çocuğu şehit etti
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İşgalci İsrail askerleri Cenin kentinde Filistinli bir çocuğu şehit etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenleyen işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail askerleri Cenin kentinde Filistinli bir çocuğu şehit etti
Arşiv

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi.

İşgalci İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu başından vurulan 16 yaşındaki Mecdi İsam Zekarne hayatını kaybetti.

Öte yandan Filistin Kızılay örgütünden yapılan açıklamada, Cenin'de işgalci İsrail askerlerinin ateş etmesi sonucu yaralanan 3 gencin bölgedeki İbni Sina Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Ayrıca, Cenin'deki Filistin Esirler Kulübü Müdürü Muntasır Semur, İsrail askerlerinin Cenin kentinin doğu mahallesine düzenlediği baskında 3 kişiyi gözaltına aldığını ifade etti.

AA muhabirinin bölge kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail özel kuvvetleri aranan bir genci gözaltına almak için Cenin kentinin doğusuna baskın düzenledi. Baskın sırasında Beyadir semtinde işgalciler ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.

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