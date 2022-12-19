İşgalci İsrail askerleri Filistinli bir genci daha şehit etti

Filistin Radyosunun aktardığına göre, işgalci İsrail askerlerinin, bir süre önce Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampına düzenlediği baskında yaraladığı Filistinli bir genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölen kişinin Filistinli direniş örgütü İslami Cihad Hareketi’ne mensup olduğu belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da yaşamını yitiren Filistinlinin, 23 yaşındaki Tamer Neşerti olduğu kaydedildi.

İşgalci İsrail askerlerinin baskınları

İşgalci İsrail askerleri, son dönemlerde işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını artırdı.

İşgalci İsrail askerleri, baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermiyle müdahale ediyor. Bu baskınlarda özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde Filistinli gruplar ve İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkıyor.

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"Batı Şeria'da en kanlı yıl"

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı verilere göre, BM'nin bölgede kayıt tutmaya başladığı 2005'ten bu yana 2022, "Batı Şeria'da en kanlı yıl" olarak kayıtlara geçti.

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