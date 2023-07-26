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Dünya

İşgalci İsrail askerleri Nablus'ta bir Filistinliyi şehit etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde El-Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail güçleri, bir Filistinli genci şehit etti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, El-Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bir evi kuşattı. Saldırıda 23 yaşındaki Muhammed Neda doğrudan göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

16:28 . 26/07/2023 Çarşamba
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İsrail askerleri Nablus'ta bir Filistinliyi şehit etti.

İsrail askerleri Nablus'ta bir Filistinliyi şehit etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde El-Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail güçleri, bir Filistinli genci şehit etti.


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, El-Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bir evi kuşattı.


Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşandı.


Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus'ta düzenlediği saldırıda 23 yaşındaki Muhammed Neda'nın doğrudan göğsünden vurularak, hayatını kaybettiği belirtildi.


Yerel kaynaklar İsrail güçlerinin bölgeden çekilmeden önce bir Filistinliyi de gözaltına aldığını aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile baş başa görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile baş başa görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı. Mahmud Abbas'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türkiye ve Filistin bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Törende, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Abbas, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas onuruna resmi akşam yemeği verecek.

#İsrail
#Filistin
#Nablus
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