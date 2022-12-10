İşgalci İsrail askerleri son üç haftada 20 Filistinli'yi şehit etti

İşgalci İsrail askerleri İşgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarında, 3 haftada 20 Filistinliyi şehit etti. Filistin merkezli Quds News'te yer alan habere göre, işgalci İsrail askerleri son dönemde Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı. İşgal altındaki Batı Şeria'daki baskın ve saldırılar nedeniyle bölgede tansiyon da tırmanıyor.

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık Filistinlilerin yaşadığı mahallelere düzenlediği ölüm ya da yaralanmalarla sonuçlanan bu baskınları bölgede gerginliğe yol açıyor.

2022 yılında 217 Filistinli şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, 8 Aralık'ta, sene başından bu yana İsrail askerlerince öldürülen Filistinli sayısının; 52'si Gazze'de, 165'i Batı Şeria'da olmak üzere 217'ye yükseldiğini açıklamıştı.

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"Son yıllardaki en yüksek Filistinli şehit sayısına tanık olundu"

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali de 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlara tepki göstermiş ve bunun bölgeyi yeni bir şiddet sarmalına sürükleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından aynı gün yapılan açıklamada ise Filistin halkını hedef alan ve artışa geçen şiddet olayları karşısında derin endişe duyulduğu vurgulanırken, "Bu yıl, 200'den fazla şehitle, son yıllardaki en yüksek Filistinli şehit sayısına tanık olundu." ifadelerine yer verilmişti.

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