Dünya İşgalci İsrail askerleri yine saldırdı Gazze sınırında 5 Filistinli yaralandı
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İşgalci İsrail askerleri yine saldırdı: Gazze sınırında 5 Filistinli yaralandı

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterelerine katılan Filistinliler eli kanlı İsrail askerlerinin hedefi oldu. İşgalci İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 5 Filistinli yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kişilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Haber Merkezi AA
Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 5 Filistinli, eli kanlı İsrail tarafından yaralandı.
Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 5 Filistinli, eli kanlı İsrail tarafından yaralandı.

İşgalci İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 5 Filistinli yaralandı.

İsrail yine saldırdı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere İsrail askerlerinin saldırdığı belirtildi.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi

  • Açıklamada İşgalci İsrail askerlerinin 5 Filistinliyi yaraladığı belirtilirken, söz konusu kişilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri, 30 Mart 2018'den bu yana devam ediyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı günden bu yana İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit oldu, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

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