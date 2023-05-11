İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren sükunetin hakim olduğu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı alanları vurdu. İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetmiş 22 Filistinli de yaralanmıştı. Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.