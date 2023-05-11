|
Dünya

İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da dün İsrail askerleri tarafından yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti.

09:59 . 11/05/2023 Perşembe
AA
İşgalci İsrail güçleri

İşgalci İsrail güçleri

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin dün Cenin'in güneyindeki Kubatiye beldesinde düzenlediği baskın sırasında yaralanan 30 yaşındaki Evs Cemal Kemil, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İsrail askerlerinin Tulkerem ve Tubas kentlerine düzenlediği baskın sırasında da 4 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

İsrail güçleri Kubatiye baskını sırasında Filistinlileri taşıyan bir araca ateş açmış, iki Filistinli hayatını kaybetmiş, Evs Cemal Kemil ise yaralanmıştı.

Bölgede gerginlik tırmanıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 15 kişi ölmüş, 22 kişi yaralanmıştı.

Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında ise 15 Filistinli yaralanmıştı.

#Batı şeria
#İsrail
#Filistin
#Kubatiye
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.