İşgalci İsrail Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail'in tüm uluslararası uyarıları hiçe sayarak saldırdığı Filistin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 789'a yükseldi.

Bununla birlikte 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 610'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.