İşgalci İsrail Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

Katil İsrail ordusu, Gazze'de katliama devam ediyor...
İsrail'in tüm uluslararası uyarıları hiçe sayarak saldırdığı Filistin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 789'a yükseldi.
Baskın düzenlendi
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.
11 kişi gözaltına alındı
Askerler, El Halil kentinde 7, Cenin'de 3 ve Ramallah'ta 1 Filistinliyi gözaltına aldı.
Bununla birlikte 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 610'a yükseldi.
İsrail'in, El Halil kentinin girişlerine, köy ve kasabalarına askeri kontrol noktaları kurduğu aktarıldı.
Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölü sayısı 497'ye yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.