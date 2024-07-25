İşgalci İsrail Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.
El Halil'deki baskınlarda 10 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarılan haberde, İsrail'in Kalkilya kentinde ise ana girişi kapatarak bölgeye giriş çıkışları engellediği ifade edildi.
İsrail askerleri ayrıca Ramallah, Cenin ve Nablus'ta da Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.