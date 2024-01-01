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Dünya

İşgalci İsrail Batı Şeria'da 32 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 32 kişiyi daha gözaltına aldığı, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 4 bin 910'a yükseldiği belirtildi. İsrail askerleri evine baskın düzenlediği bir Filistinlinin aracına ve yaklaşık 19 bin 500 dolarına el koydu.

14:00 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:00 - 1/01/2024 Pazartesi
AA
İşgalci İsrail güçleri
İşgalci İsrail güçleri

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, gece boyunca Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına düzenlediği baskınlarda 32 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlardan 12'sinin Kudüs'ün kuzeybatısındaki Katane beldesinden olduğu ifade edilen açıklamada, diğerlerinin ise Ramallah, El Halil, Nablus ve Tulkerim kentlerinden olduğu belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 4 bin 910'a çıktığı kaydedildi.

İsrail güçleri Filistinlilere ait mülklere zarar verip yağmaladı

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail güçleri, El Halil kentinde bir matbaa ile çok sayıda eve baskın düzenledi.

Evlerin kapısını kırarak giren askerler, Filistinlilere ait mülklere zarar verip yağmaladı.

İsrail askerleri ayrıca evine baskın düzenlediği bir Filistinliye ait araca ve 70 bin şekele (yaklaşık 19 bin 500 dolar) el koydu.

İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve evleri tahrip etme gibi ihlallerde bulunduğuna vurgu yapıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

#Batı şeria
#Filistin
#İsrail
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