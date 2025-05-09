İşgalci İsrail Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlediği baskında daha önce serbest bırakılan Abdurrahman Mehdi Barkan isimli Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi. (Foto: Arşiv)
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. Filistin basını da Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim'de bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerlerinin Filistinlilere ait araçlara ateş açarak camlarını kırdığı ve lastiklerini patlattığı bilgisini verdi.
Filistin haber ajansı WAFA,
İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlediği baskında daha önce serbest bırakılan Abdurrahman Mehdi Barkan isimli Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.
İsrail askerlerinin El Halil'in güneyindeki Deyr Razih köyüne de baskın düzenlediği, evlerde arama yaptıktan sonra çocuk yaştaki Yusuf Eşref Amru'nun yanı sıra kardeşleri Beşar Amru ve Muhammed Eymen Amru'yu gözaltına aldığı aktarıldı.
Filistin basını ise Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim'de bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerlerinin Filistinlilere ait araçlara ateş açarak camlarını kırdığı ve lastiklerini patlattığı bilgisini verdi.
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