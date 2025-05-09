Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İşgalci İsrail Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İşgalci İsrail Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi daha gözaltına aldı

12:319/05/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlediği baskında daha önce serbest bırakılan Abdurrahman Mehdi Barkan isimli Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi. (Foto: Arşiv)
İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlediği baskında daha önce serbest bırakılan Abdurrahman Mehdi Barkan isimli Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi. (Foto: Arşiv)

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. Filistin basını da Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim'de bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerlerinin Filistinlilere ait araçlara ateş açarak camlarını kırdığı ve lastiklerini patlattığı bilgisini verdi.

Filistin haber ajansı WAFA,
İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlediği baskında daha önce serbest bırakılan Abdurrahman Mehdi Barkan isimli Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.
İsrail askerlerinin El Halil'in güneyindeki Deyr Razih köyüne de baskın düzenlediği, evlerde arama yaptıktan sonra çocuk yaştaki Yusuf Eşref Amru'nun yanı sıra kardeşleri Beşar Amru ve Muhammed Eymen Amru'yu gözaltına aldığı aktarıldı.

Filistin basını ise Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim'de bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerlerinin Filistinlilere ait araçlara ateş açarak camlarını kırdığı ve lastiklerini patlattığı bilgisini verdi.



#Filistin
#İsrail
#Batı Şeria
#El Halil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hindistan-Pakistan savaşında küresel güçler kimi destekliyor?