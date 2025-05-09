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Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 Filistinli yaralandı

Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 Filistinli yaralandı

08:409/05/2025, Cuma
AA
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İsrail askerleri, gerçek mermi kullanarak Filistinlilere saldırdı.
İsrail askerleri, gerçek mermi kullanarak Filistinlilere saldırdı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentine bağlı El-Hıdr kasabasına baskın düzenledi ve El-Bevvabe bölgesine keskin nişancı yerleştirdi.

İsrail askerleri, gerçek mermi kullanarak Filistinlilere saldırdı.

Saldırıda 1 genç ayağından, 1 çocuk şarapnel parçasıyla göğsünden ve yüzünden yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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