Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 Filistinli yaralandı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentine bağlı El-Hıdr kasabasına baskın düzenledi ve El-Bevvabe bölgesine keskin nişancı yerleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.