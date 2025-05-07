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Batı Şeria'nın en önemli su kaynağı Filistinlileri yerinden etmek için kasten kurutuldu

Batı Şeria'nın en önemli su kaynağı Filistinlileri yerinden etmek için kasten kurutuldu

16:297/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
AA
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Filistinli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria'nın en önemli doğal kaynaklarından Auca Pınarı'nın Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kasıtlı uygulamaları neticesinde onlarca yıl sonra "ilk kez" tamamen kuruduğunu belirtti. Ürdün Vadisi'nin doğusunda Eriha kentine bağlı El-Auca beldesinde yer alan ve yaz aylarında su bolluğu nedeniyle tarım, hayvancılık ve iç turizm için can damarı sayılan Auca Pınarı'nın kuruması, beldede hayatı durma noktasına getirdi.

Ürdün Vadisi'nin doğusunda Eriha kentine bağlı El-Auca beldesinde yer alan ve yaz aylarında su bolluğu nedeniyle tarım, hayvancılık ve iç turizm için can damarı sayılan Auca Pınarı'nın kuruması, beldede hayatı durma noktasına getirdi.

Filistinli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria'nın en önemli doğal kaynaklarından Auca Pınarı'nın Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kasıtlı uygulamaları neticesinde onlarca yıl sonra "ilk kez" tamamen kuruduğunu belirtti. 

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