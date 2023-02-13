İşgalci İsrail bir Filistinliyi şehit etti

Gazze Şeridi'nde, Filistinli bir sanatçı "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden en çok etkilenen iki ülke; Türkiye ve Suriye'nin isimlerini dev boyutlarda kumsala nakşetti. Filistinli sanatçı Muhammed Tavtah, Türk ve Suriye halklarının başına gelen trajediyi bir dayanışma tablosuyla somutlaştırdığını söyledi.