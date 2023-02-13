|
Dünya

İşgalci İsrail bir Filistinliyi şehit etti

İşgalci İsrail askerlerinin işgal altında bulunan Batı Şeria'ya bağlı Nablus kentine düzenledikleri baskın sırasında açılan ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

10:01 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, işgalci İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Nablus'ta Emir Bestami adlı bir vatandaş öldü, bir kaç kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Nablus'taki bir evi ablukaya alan işgalciler ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Abluka sırasında işgalciler gerçek mermi ve el bombaları kullandı.

Öte yandan Aslan İni adlı Filistinli silahlı bir grup, Nablus baskını sırasında işgalci İsrail güçleriyle çatıştıklarını duyurdu.

Aslan İni açıklamasında, "Gruplarımız, işgal güçlerini pusuya düşürdü ve askerlerin arasında bombayı patlattıktan sonra üzerlerine kurşunları yağmur gibi yağdırdı" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamaya karşılık işgalci İsrail ordusundan henüz bir yorum yapılmadı.


#Filistin
#Nablus
#İsrail
#baskın
#saldırı
1 saat önce
default-profile-img
İşgalci İsrail bir Filistinliyi şehit etti
Hatay’da 175’inci saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Van'da 61 kilo 30 gram uyuşturucu ele geçirildi
Azerbaycan'da yürekleri ısıtan görüntü: Sırtındaki mantosunu çıkarıp Türkiye'deki depremzedelere gönderdi
DASK hasar bildirim süresinde kısıtlama var mı?
Depremzedeler üşümesin diye yoğun soba üretimi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.