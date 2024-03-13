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Dünya

İşgalci İsrail BM'ye ait yardım dağıtım merkezini vurdu: Beş Filistinliyi öldürdü

Gazze Şeridi'nin güneyinde işgalci İsrail güçlerinin Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir yardım dağıtım merkezini bombalaması sonucunda ilk belirlemelere göre en az 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı. Olayda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

16:49 - 13/03/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir yardım dağıtım merkezini bombaladığı, ilk belirlemelere göre en az 5 Filistinlinin öldüğü çok sayıda Filistinlinin yaralandığı belirtildi.


Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir yardım dağıtım merkezini hedef aldı.


İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bir çoğunun da yaralandığı aktarıldı.


Sağlık kaynakları, bazı yaralıların durumunun son derece kritik olduğunu ve Refah'taki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirtti.



İsrail ordusu Gazze kentinde bir evi vurdu: 5 kişi öldü

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir evi vurduğu, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 5 Filistinlinin öldüğü ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

Görgü tanıkları, yaralıların tedavi edilmek üzere Şifa Hastanesi'ne götürüldüğünü aktardı.


İsrail ordusunun 159 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.


Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.


'Çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş'

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de öldürülen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğunu açıklamış,
"Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş" if
adesini kullanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 272 Filistinli öldürüldü, 73 bin 24 kişi yaralandı.


Gazze'den çıkmayı reddeden Amerikalı kadın İsrail saldırısında yaralandı: Çıkarsam münafık gibi olacağımı düşündüm
Gazze'den çıkmayı reddeden Amerikalı kadın İsrail saldırısında yaralandı: Çıkarsam münafık gibi olacağımı düşündüm

Terör devleti İsrail'in Ramazan ayının ikinci gününde yoğun bombardımana tuttuğu Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde Deborah isminde Amerikalı bir kadın da yaralandı. Bölgedeki hastaneye getirilerek tedavisine başlanan ABD'li kadın, "neden Gazze'den çıkmadınız?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu. Deborah, "Gazze'den çıkarsam münafık gibi olacağımı düşündüm. Tüm Müslümanlara eşit ve adil muamele yapılmalı. Filistinlilerin gideceği bir yer olmadığına inandığınızda gidemezsiniz. Sanıyorum ki Gazze'deki tek yabancı uyruklu benim, ayrılamam. Çünkü eğer burada yalnızca Filistinliler kalırsa herkesten çıkmalarını isteyecekler. Filistin'i almalarını istemiyorum." ifadelerini kullandı.


#BM
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