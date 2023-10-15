İşgalci İsrail çevresini vurmuştu: Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

İsrail'i 12 Ekim'de ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bir Yahudi olarak da buradayım." ifadesini kullanarak, ABD'nin İsrail'e güçlü desteğini dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Blinken'a tepki gösterip, "Bu nasıl bir politikacı? Bu nasıl bir yaklaşım? Karşındakiler, 'Ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum.' derse ne diyeceksin? Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın" demişti. Bugün Mısır'ı ziyaret eden Blinken, "Buraya bir insan olarak geldim" ifadelerini kullanarak ağız değiştirdi.