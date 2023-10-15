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Dünya

İşgalci İsrail çevresini vurmuştu: Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın tekrar açılacağını duyurdu. İşgalci İsrail, "tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kestiği Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın çevresini 10 Ekim'de vurmuştu.

23:28 . 15/10/2023 Sunday
AA
Refah Sınır Kapısı (Foto: Arşiv)

Refah Sınır Kapısı (Foto: Arşiv)

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır'a düzenlediği ziyareti sonlandırırken basına açıklamalarda bulundu. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yle çok iyi bir görüşme yaptığını ifade eden Blinken, Mısır'ın Gazze halkına önemli yardımlarda bulunduğunu söyledi.

Yardımın Gazze'ye ulaştırılması için bir mekanizma oluşturulak

"Refah Sınır Kapısı tekrar açılacak." diyen Blinken, Birleşmiş Milletler (BM), Mısır, İsrail ve diğer ülkelerle yardımın Gazze'ye ulaştırılması için bir mekanizma oluşturulacağını bildirdi.

"ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi"
olarak bugün göreve atanan Büyükelçi David Satterfield'in de buna odaklandığını belirten Blinken, "
Kendisi teknik detayları düzenlemek için yarın sahada olacak."
bilgisini paylaştı.

İşgalci İsrail çevresini vurmuştu

İsrail, "tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kestiği Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın çevresini 10 Ekim'de vurmuştu.



#Refah Sınır Kapısı
#İsrail
#Filistin
38 minutes ago
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