İşgalci İsrail çevresini vurmuştu: Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Refah Sınır Kapısı (Foto: Arşiv)
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır'a düzenlediği ziyareti sonlandırırken basına açıklamalarda bulundu. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yle çok iyi bir görüşme yaptığını ifade eden Blinken, Mısır'ın Gazze halkına önemli yardımlarda bulunduğunu söyledi.
Yardımın Gazze'ye ulaştırılması için bir mekanizma oluşturulak
"Refah Sınır Kapısı tekrar açılacak." diyen Blinken, Birleşmiş Milletler (BM), Mısır, İsrail ve diğer ülkelerle yardımın Gazze'ye ulaştırılması için bir mekanizma oluşturulacağını bildirdi.
İşgalci İsrail çevresini vurmuştu
İsrail, "tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kestiği Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın çevresini 10 Ekim'de vurmuştu.