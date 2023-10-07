İşgalci İsrail elektriği kesti: Gazze karanlığa gömüldü

Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırıların ardından Filistin ve İsrail'deki Türk vatandaşlarını uyararak acil durum telefonlarını paylaştı. Yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır. Gelişmeler için Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, Kudüs Başkonsolosluğumuz ile Bakanlığımızın resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarını takip etmeniz tavsiye olunur" ifadeleri kullanıldı.