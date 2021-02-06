Dünya İşgalci İsrail Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli aile, işgalci İsrail'in dayattığı yıkım ücretini ödeyemeyeceği için evini kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezine göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Ra's Amud Mahallesi'nde yaşayan Filistinli Halil ailesine, evlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını tebliğ etti.

Filistinli aile, yıkımların belediye ekipleri tarafından gerçekleşmesi halinde ödenmesi gereken binlerce dolarlık yıkım bedelini karşılama imkanı olmadığı için evlerini kendi yıkmak zorunda kaldı.

  • Evi yıkılan Leyane Halil, merkeze yaptığı açıklamada, üç çocuğuyla beraber evlerini yıktıklarını, çocuklarının doğduklarından beri bu evde yaşadığını belirtti. Halil, evsiz kaldıklarını ve kendilerine kiralık başka bir ev bulmak zorunda olduklarını ifade etti.

İşgalci İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının bir parçası" olduğunu belirtiyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, 2020 yılında Kudüs'te 170'den fazla evi yıktığı, yaklaşık 400 Filistinlinin evsiz kalmasına neden olduğunu duyurmuştu.

İsrail güçleri evlerine baskın düzenledikleri Filistinli aileye ağır işkence etti
DÜNYA
İsrail güçleri evlerine baskın düzenledikleri Filistinli aileye ağır işkence etti

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı: Ruhsatsız olduğunu iddia ettiler
DÜNYA
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı: Ruhsatsız olduğunu iddia ettiler
Abone Ol Google News
Kadıköyde lider değişti

Kadıköy'de lider değişti

Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray Kadıköy'den lider döndü.
Tutuklandı!

Tutuklandı!

Kızını ölesiye döven cani anne cezaevine gönderildi.
Recep Tayyip Erdoğan hayatını vakfetmiş ülkesine

Recep Tayyip Erdoğan hayatını vakfetmiş ülkesine

Bilal Erdoğan TVNET'in konuğu oldu.

'En az 3 hafta yok'

'En az 3 hafta yok'

Gustavo'nun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.
Müslümanlara saldırılar<br>görmezden geliniyor

Müslümanlara saldırılar
görmezden geliniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolmabahçe'de önemli açıklamalar.
Doğuş İnşaat yapacak

Doğuş İnşaat yapacak

​Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesi.
Vaka sayıları düşmüyor

Vaka sayıları düşmüyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Bu ülkede<br>büyük ayıp

Bu ülkede
büyük ayıp

​Marius Sumudica'dan ses getirecek iddia.
Adana yazı yaşıyor

Adana yazı yaşıyor

​Termometreler 32 dereceyi gösterdi.
Hani <br>seyirci yoktu?

Hani
seyirci yoktu?

​Fatih Terim, Ülker Stadyumu'nda küfürlerle karşılandığını söyledi.
Bu çiçeği koparan yandı

Bu çiçeği koparan yandı

​Cezası 80 bin 465 lira.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.