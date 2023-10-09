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İşgalci İsrail Gazze'de bir camiyi daha vurdu

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında Gazze'nin batısındaki Es-Susi Camisi yıkıldı. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında vurulan cami sayısı 6'ya yükseldi.

13:16 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 6 oldu.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 6 oldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre,
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısında yer alan Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Es-Susi Camisi'ni füzelerle bombaladı.
Söz konusu saldırıda ölü ve yaralılar olduğu aktarılırken bu konuda net bir sayı belirtilmedi.
Bu yıkımla birlikte İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 6'ya yükseldi.

İsrail daha önce de Gazze'deki El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib ve El-Garbi camilerini vurmuştu.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

#Gazze
#İsrail
#Filistin
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