|
Dünya

İşgalci İsrail Gazze'de içi sivil dolu okulu ve dokuz evi bombaladı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın açıklamasına göre İsrail savaş uçakları Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve dokuz evi hedef aldı.

10:14 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 10:28 - 21/11/2023 Salı
AA
Gazze

Gazze

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın açıklamasına göre; Terör devleti İsrail'e ait savaş uçakları Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve dokuz evi hedef aldı.


Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu bilgisi verildi.



Ölü sayısı her geçen gün artıyor


Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 oldu.


Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 45'inci gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı.


Buna göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 13 bin 300 kişi yaşamını yitirdi; ölenlerden 5 bin 600'ünü çocuklar, 3 bin 550'sini kadınlar oluşturdu.


Saldırılarda 201 doktor, hemşire ve ilk yardım görevlisi ve 60 gazeteci öldü. Yaralı sayısı da 31 bin oldu.


Kayıp sayısı ise enkazda ve sokaklardaki cesetler dahil olmak üzere 6 bin 500'ü aştı. Bunların 4 bin 400'den fazlasını yine kadın ve çocuklar oluşturdu.



Altyapıya verilen zarar


İsrail saldırılarında şu ana kadar 98 hükümet binası ve 266 okul hedef alındı, 66 okul hizmet dışı kaldı.


Saldırıya uğrayan okullardan sonuncusu Nuseyrat'taki Malezya Okulu, Gazze'nin kuzeyindeki Kuveyt Okulu ve El-Bureyc'deki UNRWA Okulu oldu.


Bombalanan 170 camiden 83'ü de tamamen yıkıldı.


Daha önce açıklanan 225 bin konutun kısmen, 43 binin ise tamamen yıkıldığı bilgisi güncellenmedi.


#Gazze
#İsrail
#Filistin
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ardahan'da kar yağışı ve tipi etkili oldu: Kara saplanan 7 tır, 3 midibüs ile 3 otomobil uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı