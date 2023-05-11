İşgalci İsrail Gazze'de İslami Cihad’ın lider kadrosundan Ahmed Ebu Dakka’yı şehit etti

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’ye yönelik hava saldırılarında hayatını kaybeden Ebu Dakka'nın İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri’nin öldürülen roket biriminden sorumlu Ali Hasan Gali'nin yardımcısı olduğu kaydedildi.

Hareketin roket biriminin yönetiminden sorumlu olduğu belirtilen Ebu Dakka’nın, son günlerde Gazze’den İsrail topraklarına roket fırlatmalarının planlanması ve yürütülmesinde aktif rol oynadığı belirtildi. Öte yandan İslami Cihad Ebu Dakka’nın öldürüldüğünü doğruladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği son hava hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti. İsrail gece saatlerinde İslami Cihad'ın roket biriminden sorumlu Ali Hasan Gali'yi düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü. İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gali'nin öldürüldüğünü doğrulamıştı.

İsrail, son üç günde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında Gali ve Ebu Dakka'nın da yer aldığı İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 ismi öldürdü.

Böylelikle İsrail saldırılarında, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu siviller olmak üzere yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 26'ya, yaralı sayısı ise 80'e yükseldi.