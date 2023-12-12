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Dünya

İşgalci İsrail Gazze'de kuşatıp bombaladığı hastaneye baskın düzenledi

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, birkaç gündür kuşatıp bombaladığı Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi.

15:06 - 12/12/2023 Salı
AA
Kemal Advan Hastanesi
Kemal Advan Hastanesi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Beyt Lahya'daki hastaneyi birkaç gündür kuşatıp bombalayan İsrail güçlerinin, bugün düzenledikleri baskının ardından, aralarında sağlık personelinin de olduğu erkekleri, hastanenin avlusunda topladığını belirtti.


Gruptakilerin alıkonulmasından ve onlara zarar verilmesinden endişe ettiklerini ifade eden Kudra, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine çağrıda bulunarak, hastanedeki vatandaşların kurtarılmasını ve korunmasını istedi.


İsrail askerlerinin, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarından, hastanenin güvenlik görevlisinin silahını teslim etmelerini istediğini aktaran Kudra, İsrail'in bu şekilde yeni bir yalan uydurmaya ve hastane baskınını meşrulaştırmaya çalıştığını kaydetti.


Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut, dün, İsrail ordusunun hastaneyi tanklarla kuşattığını ve hastaneye çıkan tüm yolları hedef aldığını belirtmişti.


Hastaneye girip çıkmaya çalışan herkesi hedef alan İsrail ordusunun hastanedeki doğum ve kadın hastalıkları bölümünü vurduğunu paylaşan Kahlut, bu saldırıda iki kadının çocuğuyla öldüğünü, yaralanan bir kadının da ayağının kesildiğini söylemişti.


#israil
#Kemal Advan Hastanesi
#Gazze
28 dakika önce
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