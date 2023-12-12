İşgalci İsrail Gazze'de kuşatıp bombaladığı hastaneye baskın düzenledi

Gazze işgali için Hamas bahanesi yaratan ve bölgede 7 Ekim'de soykırıma girişen İsrail, Kıbrıs için planlarına başladı. İşgal ve saldırı planlarını meşrulaştırmak için sık sık "güvenlik tehdidi" yalanına başvuran Siyonist İsrail, Güney Kıbrıs'ta İran bağlantılı bir terör hücresi olduğunu iddia etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklama, akıllara "Vadedilmiş Topraklar" planını getirirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sert açıklama geldi.