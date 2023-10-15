İşgalci İsrail Gazze'deki El-Ehali Hastanesi'ni bombaladı

İşgalci İsrail'in, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 9'uncu gününde de sürüyor. İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı. Çoluk, çocuk, kadın, yaşlı demeden bomba yağdıran bebek katili İsrail'in sabahın erken saatlerinde bir eve gerçekleştirdiği bombalı saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...