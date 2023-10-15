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Dünya

İşgalci İsrail Gazze'deki El-Ehali Hastanesi'ni bombaladı

İşgalci İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesini bombaladığı bildirildi. İsrail bombardımanı sonucu Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesinde hasar meydana geldi.

14:45 . 15/10/2023 Pazar
AA
İşgalci İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

İşgalci İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonunun resmi Telegram kanalında, İsrail bombardımanı sonucu Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesinin hasar gördüğü belirtildi.

Kanaldan yapılan paylaşımda ayrıca hastanenin hasar gören odalarından birinin fotoğraflarına yer verildi.

İsrail, Gazze'deki hastanelerin boşaltılması yönünde baskı yaparken, birçok uluslararası kuruluş ise bu baskıya tepki göstermişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için "ölüm cezası" şeklinde nitelemişti.

#Gazze
#İsrail
#Filistin
#DSÖ
#Hamas
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