İşgalci İsrail Gazze'nin çeşitli noktalarını bombalamaya devam ediyor

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi ve tarım arazilerini hedef aldı.

Savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de boş bir evin de aralarında olduğu üç noktayı bombaladı. Kentte bazı tarım arazileri de vuruldu. Saldırı düzenlenen ev boş olduğu için can kaybı yaşanmadı.

OYNAT 00:26 İşgalci İsrail çocukları hedef aldı İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından savaş uçaklarıyla hedef gözetmeksizin masum Filistinlileri hedef almayı sürdürüyor. Gazze'nin El Rimal Mahallesi'ndeki bir apartmana atılan bombanın ardından yaralı olarak kurtulan kadınlar ve çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Çocukların toz toprak içinde kaldığı korku dolu anları kameralara yansıdı.







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SİVİLLERE YAKIN NOKTA HEDEF ALINDI

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde de sivillere yakın bir nokta hedef alındı. Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu da ülkenin güneyinde siren seslerinin çalmaya başladığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin kısa bir süre önce Gazze Şeridi'nden roket fırlatmaya çalışan bir hücreyi hedef aldığı belirtildi.

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Açıklamada, Hamas'a ait istihbarat merkezine de hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

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Ordu daha önce de Gazze'den 200'den fazla roket gönderildiğini, Hamas'a ait 130 hedefe de saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları da Askalan kentine "büyük bir roket saldırısı düzenlendiğini" açıklamıştı.

İsrail'in 10 Mayıs gecesi Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, şehit olanların sayısının 24'e yükseldiği, yaralı sayısının 103 olduğu bildirilmişti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, şehit olan Filistinlilerden 9'unun çocuk olduğunu duyurmuştu.

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FOTOĞRAF 28 İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırılarında 21 Filistinli şehit olurken 103 kişi de yaralandı. Saldırıların boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Gazze'nin farklı bölgelerinde çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü. Gazze'ye düzenlenen hava saldırısının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası 21 Filistinli şehit olurken 103 kişi ise yaralandı. Hava saldırılarının boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Gazze'nin farklı bölgelerinde çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:44 Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs'e atılan roketlerin fırlatılma anları Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, roketlerin Gazze'den fırlatılma anları yer aldı. El Kassam Tugayları, işgalci İsrail güçlerine bölgeyi terk etmeleri için saat 18.00'e kadar süre vermişti. BiP'te paylaş

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