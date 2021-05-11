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Dünya İşgalci İsrail Gazzenin çeşitli noktalarını bombalamaya devam ediyor
ORTADOĞU

İşgalci İsrail Gazze'nin çeşitli noktalarını bombalamaya devam ediyor

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli noktalarına yine hava saldırısı düzenledi. Savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de boş bir evin de aralarında olduğu üç noktayı bombaladı. Kentte bazı tarım arazileri de vuruldu. Saldırı düzenlenen ev boş olduğu için can kaybı yaşanmadı. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde de sivillere yakın bir nokta hedef alındı. Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail Gazzenin çeşitli noktalarını bombalamaya devam ediyor
İsrail'in 10 Mayıs gecesi Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, şehit olanların sayısının 24'e yükseldiği, yaralı sayısının 103 olduğu bildirilmişti.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi ve tarım arazilerini hedef aldı.

Savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de boş bir evin de aralarında olduğu üç noktayı bombaladı. Kentte bazı tarım arazileri de vuruldu. Saldırı düzenlenen ev boş olduğu için can kaybı yaşanmadı.

İşgalci İsrail çocukları hedef aldı
OYNAT 00:26
İşgalci İsrail çocukları hedef aldı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından savaş uçaklarıyla hedef gözetmeksizin masum Filistinlileri hedef almayı sürdürüyor. Gazze'nin El Rimal Mahallesi'ndeki bir apartmana atılan bombanın ardından yaralı olarak kurtulan kadınlar ve çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Çocukların toz toprak içinde kaldığı korku dolu anları kameralara yansıdı.


SİVİLLERE YAKIN NOKTA HEDEF ALINDI

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde de sivillere yakın bir nokta hedef alındı. Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu da ülkenin güneyinde siren seslerinin çalmaya başladığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin kısa bir süre önce Gazze Şeridi'nden roket fırlatmaya çalışan bir hücreyi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Hamas'a ait istihbarat merkezine de hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze bombardımanında babasını kaybeden Filistinli çocuktan yürek burkan feryat: Elveda baba
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İsrail'in Gazze bombardımanında babasını kaybeden Filistinli çocuktan yürek burkan feryat: Elveda baba
İşgalci İsrail'in Kudüs'teki terör saldırısının ardından Gazze'ye gerçekleştirdiği bombardımanda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. O saldırıda babasını kaybeden bir çocuğun cenaze töreninde 'Elveda baba' çığlığı yürekleri burktu.


İşgalci İsrail Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı
DÜNYA
İşgalci İsrail Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı

Ordu daha önce de Gazze'den 200'den fazla roket gönderildiğini, Hamas'a ait 130 hedefe de saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları da Askalan kentine "büyük bir roket saldırısı düzenlendiğini" açıklamıştı.

  • İsrail'in 10 Mayıs gecesi Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, şehit olanların sayısının 24'e yükseldiği, yaralı sayısının 103 olduğu bildirilmişti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, şehit olan Filistinlilerden 9'unun çocuk olduğunu duyurmuştu.

İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya destek gösterilerine katılan 98 İsrail vatandaşı Filistinli'yi gözaltına aldı
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Gazze'ye düzenlenen hava saldırısının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
FOTOĞRAF 28
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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava saldırısı düzenledi.
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Hava saldırılarında 21 Filistinli şehit olurken 103 kişi de yaralandı.
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Saldırıların boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.
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Gazze'nin farklı bölgelerinde çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.
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Gazze'ye düzenlenen hava saldırısının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası 21 Filistinli şehit olurken 103 kişi ise yaralandı. Hava saldırılarının boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Gazze'nin farklı bölgelerinde çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.


İşgalci İsrail'in saldırısında çocuğunu şehit veren annenin feryadı
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İşgalci İsrail'in saldırısında çocuğunu şehit veren annenin feryadı
İşgalci İsrail'in Gazze saldırılarında çocuğunu şehit veren annenin feryadı yürekleri dağladı. Acılı anne, 'Kudüs uğruna kanımız ucuzdur, feda olsun. Herkes acilen Kudüs için cihada dursun' sözleriyle dünyaya haykırdı.

Gazze'den roketler atılmaya devam ediyor: İsrail 'Demir Kubbe'yi devreye soktu
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Gazze'den roketler atılmaya devam ediyor: İsrail 'Demir Kubbe'yi devreye soktu
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldığı bildirildi. Roket sirenlerinin çalınması ile devreye giren 'Demir Kubbe' Hava Savunma Sistemi, atılan roketleri havada imha etti.

Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs'e atılan roketlerin fırlatılma anları
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Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs'e atılan roketlerin fırlatılma anları
Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, roketlerin Gazze'den fırlatılma anları yer aldı. El Kassam Tugayları, işgalci İsrail güçlerine bölgeyi terk etmeleri için saat 18.00'e kadar süre vermişti.


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