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Dünya

İşgalci İsrail Gazze'nin güneyinde askeri faaliyetleri durduruyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), insani yardımların geçişinin artırılması için Gazze'nin güneyinde 08.00-19.00 saatleri arasında, aksi bildirilene kadar askeri faaliyetlerin durdurulacağını duyurdu.

11:14 - 16/06/2024 Pazar
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

IDF'ten yapılan açıklamada, askeri faaliyetlerin, güneyde Kerem Şalom, El-Bayuk ve Avrupa Hastanesi hattı boyunca durdurulacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Gazze'ye giren insani yardım hacmini arttırmak amacıyla, BM ve uluslararası örgütlerle yapılan ek görüşmelerin ardından, Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Selahaddin Yolu'na ve oradan da kuzeye giden yol boyunca, ikinci bir duyuruya kadar her gün 08:00'den 19:00'a kadar insani yardım amaçlı askeri faaliyetlere yerel ve taktiksel bir ara verilecektir. Bu, IDF tarafından yürütülen insani yardım çabalarında ilave bir adımdır. IDF sahadaki insani yardım çabalarını desteklemeye devam edecektir” denildi.

#İsrail
#Gazze
#Filistin
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