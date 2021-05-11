İşgalci İsrail Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı

Dünya

Fransa'da askerden üçüncü muhtıra: Düzeni sağlayın yoksa biz geliriz

Fransa’da 14 Nisan’da 16 emekli general, 21 Nisan’da 20 emekli general ve 100 muvazzaf, “iç savaş ve kaos” tehdidine dikkat çeken bildiriler yayımladı. Şimdi de her rütbeden askerlerin bulunduğu grup, Macron, bakanlar, milletvekilleri ve generallerden “iç savaşın önlenmesini” istedi. Bildiride, “Eğer iç savaş patlak verirse, ordu düzeni sağlar” denildi.