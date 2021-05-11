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Dünya İşgalci İsrail Gazzeye hava saldırılarına yeniden başladı
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İşgalci İsrail Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı

İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridini yeniden vurdu. Kuzeydeki bölgenin hedef alınmasının ardından direniş gruplarından roket atışlarıyla karşılık verildi. Son saldırılara ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail Gazzeye hava saldırılarına yeniden başladı
İşgalci İsrail Gazze'ye bombalarla saldırmaya devam ediyor.

İşgalci İsrail'in savaş uçakları Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalamaya devam ediyor. Son saldırıda savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan liman bölgesini vurdu.

  • Yine kentin batı kesimlerindeki direniş güçlerine ait bir nokta da İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Kentin kuzeyindeki direniş gruplarından birine ait bir başka nokta da bombalandı. Kuzeydeki bölgenin hedef alınmasının ardından direniş gruplarından roket atışlarıyla karşılık verildi.

Son saldırılara ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.

Daha önceki İsrail saldırısına ilişkin Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

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