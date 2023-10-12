|
Dünya

İşgalci İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor: Altı bin bomba atıldı

İşgalci İsrail'in Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sert saldırılar başlatacaklarını belirterek, "Gazze asla eskisi gibi olmayacak." dedi. İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 bin bomba atıldığını duyurdu.

20:06 . 12/10/2023 Perşembe
AA
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları altıncı gününde de sürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları altıncı gününde de sürüyor.

Halevi, İsrail askerlerine hitap ettiği konuşmasında "Gazze Şeridi sınırı yakınlarında 7 Ekim'de gerçekleştirilen, yüzlerce İsraillinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıdan Gazze'deki Hamas yetkilisi Yahya Sinvar'ın sorumlu olduğunu" savundu.Sinvar ve onun emri altındakilerin tamamının İsrail ordusunun hedefi olduğunu dile getiren Halev, "
Gazze Şeridi asla eskisi gibi olmayacak."
ifadesini kullandı.

Halevi, Gazze'yi yönetenlere ağır darbe vurulacağını, geri kalanların ise 7 Ekim'deki gibi bir saldırının İsrail'in başına gelmeyeceğini anlayacağını iddia etti.

"Düşmanlarımıza kesin bir darbe vuracağız. Bugünkü görevimiz bu ve bunu başarmakta kararlıyız. Bu durum zaman alacak ve sabır gerekiyor."
diyen Halevi, Hamas tarafından kaçırılan İsraillilerin geri dönmesi için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

"Cumartesi sabahı Gazze Şeridi'nde bunu yapabilecek seviyede değildik"

Halevi, 7 Ekim Cumartesi günü yaşananlara işaret ederek,
"İsrail ordusu ülkenin ve vatandaşlarının güvenliğinden sorumludur ancak cumartesi sabahı Gazze Şeridi'nde bunu yapabilecek seviyede değildik."
ifadesini kullandı.
İsrail Genelkurmay Başkanı,
"Öğreneceğiz, başaracağız ancak şimdi savaş zamanı."
ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail ordusu: Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana 6 bin bomba attık

Öte yandan İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 bin bomba atıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 4 bin ton ağırlığında 6 bin bomba atıldığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda 3 bin 600 hedefin vurulduğu ve yüzlerce silahlı Filistinlinin öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, vurulan noktalar arasında Hamas'a ait komuta kontrol, stratejik askeri altyapı, mühimmat üretim ve istihbarat merkezlerinin yanı sıra deniz ve füze hedeflerinin bulunduğu savunuldu.



#İsrail
#Filistin
#Gazze
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Burak Yılmaz’ın yardımcıları belli oldu: İşte o isimler