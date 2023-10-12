İşgalci İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor: Altı bin bomba atıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları altıncı gününde de sürüyor.
Halevi, Gazze'yi yönetenlere ağır darbe vurulacağını, geri kalanların ise 7 Ekim'deki gibi bir saldırının İsrail'in başına gelmeyeceğini anlayacağını iddia etti.
"Cumartesi sabahı Gazze Şeridi'nde bunu yapabilecek seviyede değildik"
İşgalci İsrail ordusu: Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana 6 bin bomba attık
Öte yandan İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 bin bomba atıldığını duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 4 bin ton ağırlığında 6 bin bomba atıldığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda 3 bin 600 hedefin vurulduğu ve yüzlerce silahlı Filistinlinin öldürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, vurulan noktalar arasında Hamas'a ait komuta kontrol, stratejik askeri altyapı, mühimmat üretim ve istihbarat merkezlerinin yanı sıra deniz ve füze hedeflerinin bulunduğu savunuldu.