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Dünya

İşgalci İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarında hastaneleri hedefliyor

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ait bir binanın çatısındaki güneş enerjisi panellerini bombaladı.

16:58 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 17:01 - 6/11/2023 Pazartesi
AA

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#Gazze
#İsrail
#Filistin
15 dakika önce
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