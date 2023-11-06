İşgalci İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarında hastaneleri hedefliyor

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir hastaneye saldırdığını ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Elimizde tüm detaylar yok" ifadelerini kullanırken; İngiliz Sky News ise hastanenin meşru hedef olduğunu ima edip, "Son günlerde bir sığınağa dönüştü" ifadelerini kullandı. Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı üç gün yas ilan etti.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ederken, İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı. Liderler ve uluslararası örgütlerden art arda açıklamalar ve tepkiler geldi.
İşgalci İsrail ordusunun, Gazze'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesinin girişini bombaladığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde kalan halkın tek elektrik kaynağı olan güneş panellerini ve Gazze'deki El-Vefa Hastanesinin ana elektrik jeneratörünü de hedef alarak hizmet dışı bıraktı.