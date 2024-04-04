İşgalci İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 8 bin 30 kişiyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin dün akşamdan beri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim, Kudüs, Nablus Kalkilya, El Halil ve Beytüllahim kentlerinde aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 30'a yükseldiği kaydedildi.