Dünya İşgalci İsrail güçleri Batı Şeriada 11 Filistinliyi gözaltına aldı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 11 Filistinli gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeriada 11 Filistinliyi gözaltına aldı
Arşiv

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Arub Mülteci Kampı, Cenin şehrine bağlı Yabad beldesi ile Ramallah yakınlarındaki Bir Zeyt beldesine sabah erken saatlerinde baskın düzenledi.

İşgalci İsrail askerleri son üç haftada 20 Filistinli'yi şehit etti
DÜNYA
İşgalci İsrail askerleri son üç haftada 20 Filistinli'yi şehit etti

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

Batı Şeria'da en kanlı yıl: İsrail askerleri üç Filistinliyi daha katletti
DÜNYA
Batı Şeria'da en kanlı yıl: İsrail askerleri üç Filistinliyi daha katletti

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Bir haftada 11 Filistinli katledildi: İşgalci İsrail'den yargısız infaz
DÜNYA
Bir haftada 11 Filistinli katledildi: İşgalci İsrail'den yargısız infaz

Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da beş Filistinliyi yaraladı
DÜNYA
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da beş Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha katletti
DÜNYA
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha katletti
​Liseli öğrenciler yaptı

​Liseli öğrenciler yaptı

Okul bahçesindeki yetiştirdiler: Kazandıkları para dudak uçuklattı.
Kilosu 500 TL

Kilosu 500 TL

Ormandan toplayıp yağını böyle çıkarıyorlar.
Çocukları ceza olarak karanlık odalara kapatıyorlarmış

İstanbul Kağıthane'de akıl almaz kaza.

Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı.

​Döküm yaparken vatandaşlara yakalandılar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi.

​'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı: Biri polis iki yaralı.

Muğla'da gece saatlerinde peş peşe iki deprem.

İstanbul ​Avcılar'da panik anları.

​Türkiye Yüzyılı'nı başlatıp bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz.

​İnsan hakları ihlallerine karşı mücadele ediyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.