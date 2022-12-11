İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

Spor

Yusuf Demir topu yönetime attı: Bana değil onlara sorun

Galatasaray forması giyen Yusuf Demir, yerli statüsünde oynayamamasıyla ilgili soruya, "Bununla ilgili bir düşüncem yok. Bu konuyu benimle değil, yönetimle konuşun" dedi.