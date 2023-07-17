İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin ev ve araçlarına saldırdı. Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Yahudi yerleşimciler, 2023'ün başından 4 Temmuz'a kadar Filistinlilere ve mülklerine yönelik 525 saldırı gerçekleşirdi.