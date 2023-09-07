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İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 18 Filistinliyi gözaltına aldığı duyuruldu. İsrail ordusunun Beytüllahim'deki Dehişe Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir polis hafif yaralandı.

13:49 . 7/09/2023 Perşembe
AA
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın birçok bölgesi ile Beytüllahim'deki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda gözaltına alınan 18 Filistinliden 3'ünün, Dehişe Mülteci Kampı'ndan olduğu kaydedilen açıklamada, kampı basan İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, baskına karşı çıkan Filistinlilerin taş ve molotofkokteyli fırlattığı, İsrail güçlerinin de ateş açarak karşılık verdiği ve bir polisin hafif yaralanarak hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Kamptaki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre ise, İsrail ordusunun baskınında bir Filistinli ayağından gerçek mermiyle yaralandı ve onlarca kişi İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçleri, Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarını genellikle gece saatlerinde gerçekleştiriyor.

Alıkonulan Filistinliler önce yerleşim yerlerinde bulunan geçici gözaltı merkezlerine götürülüyor. Daha sonra soruşturma merkezlerine veya cezaevlerine gönderiliyor. Bazıları da serbest bırakılıyor.



#batı şeria
#Dehişe Mülteci Kampı
#israil
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