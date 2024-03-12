İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi daha gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskınlarına devam ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin dünden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus, Ramallah, Cenin ve El Halil kentleri ile Kudüs'te aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 555'e yükseldiği aktarıldı.