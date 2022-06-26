Dünya İşgalci İsrail güçleri Batı Şeriada 3 Filistinliyi yaraladı 20 kişiyi gözaltına aldı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı 20 kişiyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde düzenlediği baskınlarda aralarında Yahudi yerleşimci tarafından bıçaklanarak öldürülen Filistinlinin yakınlarının da olduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldığı, 3 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeriada 3 Filistinliyi yaraladı 20 kişiyi gözaltına aldı
Arşiv

Sivil toplum kuruluşu Filistin Esirler Kulübü medya sorumlularından Aye Şeraytah, İsrail ordusunun dün gece ve bu sabah saatlerinde Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldığını kaydetti.

Selfit vilayetinin İskaka köyü meclis üyesi Ekrem Harb ise İsrail istihbaratının 21 Haziran'da Yahudi yerleşimci tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen Filistinli genç Ali Hasan Harb'ın yakınlarından 7 kişiyi dün telefonla arayarak sorgu için çağırdığını belirtti.

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Söz konusu gencin yakınlarının kendilerine Filistin makamlarından resmi bir tebligat gelmedikçe bu talebi yerine getirmeyeceklerini söylediklerini ve gözaltına alınmakla tehdit edildiklerini aktaran Ekrem Harb, öldürülen Filistinlinin amcası ile iki yakının sabah saatlerinde gözaltına alındığını aktardı.

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Harb, İsrail güçlerinin gözaltına aldıkları kişileri darbettiğini, aralarında doksanlı yaşlarda birinin bulunduğu eve ses bombası attığını ifade etti.

İsrail ordusunun açıklamasında ise "gece saatlerinde 11 Filistinlinin gözaltına alındığı ve Batı Şeria'da bazı silahlara el konulduğu" öne sürüldü.

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Baskınlarda 3 Filistinli yaralandı

Öte yandan İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm kentine düzenlediği baskınlar sırasında 3 Filistinli yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 Filistinlinin Tulkerm'deki Et-Tıybe kontrol noktası yakınlarında gerçek mermiyle vücudunun alt kısmından vurularak yaralandığı kaydedildi.

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Diğer Filistinlinin ise kentteki Nur Şems kampında plastik mermiyle omzundan yaralandığı belirtildi.

Yaralıların Tulkerm Devlet Hastanesine sevk edildiği, durumlarının stabil olduğu açıklandı.

Tulkerm ili ulusal güçler koordinatörü Faysal Selame, yaralanmaların, İsrail ordusunun ildeki bazı bölgelere düzenlediği baskınlar sırasında gerçekleştiğini dile getirdi.

Selame, operasyonlar sırasında İsrail askerleri ile yaşanan arbedeler sonucu yaralanmaların olduğunu belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Selfit vilayetinin İskaka bölgesinde bir Yahudi yerleşimci tarafından göğsünden bıçaklanan Ali Hasan Harb'in yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban ise olayın, yerleşimcilerin el koymaya çalıştığı Filistinlilere ait özel arazide yaşandığını bildirmişti.

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