İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli genç hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail kurşunuyla ölen Bedir Sami Ribhi el-Mısri (19) dışında ikisi ağır olmak üzere yaralanan 3 kişinin Rafidiya Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.