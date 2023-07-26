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Dünya

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 40 Filistinliyi gözaltına aldı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas ve Cenin kentlerine düzenlediği baskınlarda bölge sakinleri ile askerler arasında gerginlik yaşandı. İsrail askerleri, bölge sakini Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

11:30 . 26/07/2023 Çarşamba
AA
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 40 Filistinliyi gözaltına aldı.


Filistinli Esirler Kulübünden konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.


İsrail güçlerinin sabah saatlerinden bu yana en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedilen açıklamada, gözaltıların Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gerçekleştiği ifade edildi.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas ve Cenin kentlerine düzenlediği baskınlarda bölge sakinleri ile askerler arasında gerginlik yaşandı.


İsrail askerleri, bölge sakini Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.


İsrail makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar çıkıyor.



#İsrail
#Batı Şeria
#Filistin
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