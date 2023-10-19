İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 4'ü çocuk 7 Filistinliyi katletti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri gece Ramallah, Nablus, El-Halil, Tulkerem, Beytullahim kentleri başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok kent ve beldesine baskın düzenledi. Baskınlara tepki gösteren Filistinlilere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.