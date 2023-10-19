İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 4'ü çocuk 7 Filistinliyi katletti

İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri gece Ramallah, Nablus, El-Halil, Tulkerem, Beytullahim kentleri başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok kent ve beldesine baskın düzenledi. Baskınlara tepki gösteren Filistinlilere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.
Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Nablus'ta İsrail askerlerinin açtığı ateşte 24 yaşındaki İbrahim el-Hac Ali, Ramallah'ta ise bir Yahudi yerleşimcinin saldırısında 21 yaşındaki Muhammed Abdurrahman Fevvaka hayatını kaybetti.
Ramallah'ın Budrus köyündeki baskın sırasında çıkan çatışmada yaralanan Cibril Avad (32), Nur Şems Mülteci Kampı'nda Taha Mehamid (16), İsrail askerlerinin sağlık görevlilerinin girişine engel oldukları için kan kaybından yaşamını yitirdi.
İsrail askerleri, Beytullahim'deki Ed-Dehişe Mülteci Kampı'nda Ahmed Saduk (17) da başından vurarak katledildi.
Açıklamada, İsrail askerleri Ramallah kentinin batısındaki Şakba köyünde 2 Filistinliyi daha gerçek mermilerle öldürdüğü aktarıldı.
WAFA, Şakba köyünde yaşamını yitirenlerin 17 yaşındaki Kays Şeleş ve 15 yaşındaki Halil Muhammed Halil olduğunu açıkladı.
Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından katledilen Filistinlilerin sayısı 69'a yükseldi.