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İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı 12 kişiyi gözaltına aldı

İsrail güçlerince işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda 7 Filistinlinin yaralandığı, 12 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

11:12 . 7/06/2023 Çarşamba
AA
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri başta Eriha ve Cenin kentleri olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Askerler Eriha kentindeki Akabe Cebr Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında birçok evde arama yaptı. Bu sırada bölge halkıyla İsrail askerleri arasında arbede çıktı. İsrail güçleri gerçek merminin yanı sıra kauçuk kaplı metal mermi ve göz yaşartıcı gazla Filistinlilere müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada Akabe Cebr'de gerçek mermiyle yaralanan 6 kişinin ilk müdahalenin ardından tedavi için Eriha Devlet Hastanesine nakledildiği aktarıldı.

İsrail güçleri Cenin'deki Kefr Dan köyüne düzenledikleri baskında da bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaralandı. Baskın sırasında bir Filistinlinin aracının havaya uçurulduğu belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarında Kefr Dan köyünde 4, Ramallah'ta 6 ve Kalkilya'da 2 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar çıkıyor.

#Batı şeria
#Filistin
#İsrail güçleri
#İsrail
#Cenin
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