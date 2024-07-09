İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da aralarında çocukların olduğu 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın Ramallah, Beytüllahim, Kalkilya, Nablus, El Halil ve Eriha kentlerine yaptığı baskınlarda aralarında çocuk ve eski tutukluların da olduğu en az 16 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.