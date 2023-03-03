İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti

BM Filistin topraklarındaki insan hakları özel raportörü Francesca Albanese, işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddet olaylarından ve İsrailli yerleşimcilerin varlıkları yasa dışı olmasına rağmen yaptıkları yargısız infazlar ve sivil ölümler sebebiyle Yahudi yerleşimcilerden hesap sorulması çağrısı yaptı. Albanese, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cenin, Eriha ve Nablus'taki Huvvara sakinleri ve onların mülklerine yönelik saldırılar için hesap sorulmasını talep ettiğini" belirtti.