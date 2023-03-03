|
Reklam
Reklam
Dünya

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti

İşgalci İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında sırtından gerçek mermiyle vurulan 15 yaşındaki Muhammed Nidal Selim adlı Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 2 Filistinli de yaralandı.

09:33 . 3/03/2023 Cuma
AA
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti.

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti.

İşgalci İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında Filistinli bir çocuk şehit edildi, biri çocuk 2 Filistinli de yaralandı.


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'ya bağlı Azzun beldesinin doğu girişine baskın düzenledi.


Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.


Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin saldırısında sırtından gerçek mermiyle vurulan 15 yaşındaki Muhammed Nidal Selim yaşamını yitirirken, başka bir çocuk ise göğsüne isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralandı. İsrail güçleri Filistinli bir genci de gerçek mermiyle elinden yaraladı.


Bununla birlikte 2023'ün başından bu yana işgal altındaki topraklarda İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 68'e yükseldi.



#Filistin
#İsrail
#Batı Şeria
1 saat önce
default-profile-img
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019’daki açıklaması: Kentsel dönüşüm uygulamalarına hep birlikte son vermemiz gerekiyor
Bakan Özer: Depremde anne veya babası ya da vasisi vefat eden öğrencilere burs
Avukatı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki davalarından vazgeçti
İYİ Parti'de yarın yapılması planlanan GİK toplantısı bugün gerçekleşecek: Akşener'in açıklama yapması bekleniyor
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu istifa etti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.