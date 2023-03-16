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Dünya

İşgalci İsrail güçleri Cenin'e düzenlediği baskında üç Filistinliyi şehit etti

İşgalci İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinliyi şehit ettiği 5 Filistinliyi ise yaraladığı açıklandı.

17:47 . 16/03/2023 Perşembe
AA
İsrail güçleri Cenin'e düzenlediği baskında 3 Filistinliyi şehit etti.

İsrail güçleri Cenin'e düzenlediği baskında 3 Filistinliyi şehit etti.

İşgalci İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinlinin şehit edildiği bildirildi.


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Cenin kentine baskın düzenledi.


Baskında İsrail güçleri, Filistinlilerin üzerine ateş açtı.


Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin'de açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 5'inin yaralandığını duyurdu.


İsrail ordusunun baskınlarıyla bölgedeki can kayıpları arttı

İşgalci İsrail ordusu, yılbaşından bu yana Filistinli nüfusun yoğunlukta yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında baskın ve gözaltı operasyonlarını artırdı.


İşgalci İsrail askerleri, baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi ile müdahale ediyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde de Filistinli silahlı gruplar ve İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkıyor.


İşgalci İsrail güçleri, 7 Mart'ta da Cenin kentine baskın düzenlemiş, 7 Filistinliyi öldürmüş, 20'den fazla kişiyi yaralamıştı.


Bundan iki gün sonra İsrail askerlerinin 9 Mart'ta düzenlediği baskında bulundukları araca ateş açılan 3 Filistinli genç hayatını kaybetmişti.


İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarında yılbaşından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 87 Filistinli öldürüldü.


#Cenin
#Filistin
#İsrail güçleri
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İşgalci İsrail güçleri Cenin'e düzenlediği baskında üç Filistinliyi şehit etti
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