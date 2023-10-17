İşgalci İsrail güçleri Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında çok sayıda çocuk yaralandı ve hayatını kaybetti. İsrail'in bugünkü saldırılarında yaralanan çocuk ve bebekler Şifa Hastanesine getirildi. İsrail ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının öncülüğündeki Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar onuncu gününe girerken, iki taraftan da çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu belirtiliyor.