|
Dünya

İşgalci İsrail güçleri Filistinli öğrencilerin kitaplarına Filistin bayrağı bulunduğu gerekçesiyle el koydu

İşgalci İsrail güçleri Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa avlusundaki okullarına giden Filistinli öğrencilerin üzerlerinde arama yaptı. İsrail polisi, Filistin müfredatına göre basılan kitaplarda Filistin bayrağı bulunduğu gerekçesiyle öğrencilerin kitaplarına el koydu.

10:43 . 6/09/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Doğu Kudüs'te Filistinli öğrencilerin kitaplarına el konuldu.

Doğu Kudüs'te Filistinli öğrencilerin kitaplarına el konuldu.

İşgalci İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te hedefinde bu kez öğrenciler var. İsrail polisi, Mescid-i Aksa avlusundaki okullarına giden Filistinli öğrencilerin çantalarında arama yaptı.

Filistin bayrağından rahatsız oldular

İsrail polisi, Filistin müfredatına göre basılan kitaplarda Filistin bayrağı bulunduğu gerekçesiyle öğrencilerin kitaplarına el koydu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada da İsrail polisinin Filistinli öğrencilerin kitaplarına el koyduktan sonra Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin verdiği belirtildi. İsrail polisinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Filistin okullarında İsrail müfredatını uygulamaya çalışıyorlar

Tel Aviv yönetimi, Yahudileştirme politikaları çerçevesinde 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki Filistin okullarında takip edilen öğretim programını kaldırarak yerine İsrail müfredatını uygulamaya çalışıyor.

Filistinlilerin kararlı şekilde karşı durması nedeniyle İsrail, işgalden bu yana Doğu Kudüs'teki okullara kendi müfredatını dayatma konusunda başarısız oldu ancak o zamandan beri bu yöndeki girişimleri devam ediyor.



#İsrail
#Doğu Kudüs
#Filistin
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Site otoparkları da su altında kaldı! Selin vurduğu Başakşehir'de son durum