İşgalci İsrail güçleri Filistinli öğrencilerin kitaplarına Filistin bayrağı bulunduğu gerekçesiyle el koydu

İşgalci İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te hedefinde bu kez öğrenciler var. İsrail polisi, Mescid-i Aksa avlusundaki okullarına giden Filistinli öğrencilerin çantalarında arama yaptı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada da İsrail polisinin Filistinli öğrencilerin kitaplarına el koyduktan sonra Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin verdiği belirtildi. İsrail polisinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Filistinlilerin kararlı şekilde karşı durması nedeniyle İsrail, işgalden bu yana Doğu Kudüs'teki okullara kendi müfredatını dayatma konusunda başarısız oldu ancak o zamandan beri bu yöndeki girişimleri devam ediyor.