İsrail’den Batı Şeria’ya kuşatma

İsrail hükümeti işgal altında tuttuğu Batı Şeria ve Gazze’de Filistinlilerin hayatını eğitimden ticarete tüm alanlarda daha da zorlaştırmaya devam ediyor. Son olarak Filistin yönetimi idaresindeki Gazze’ye Mal Girişi Koordinasyon Komitesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail hükümeti, bugünden itibaren bir sonraki emre kadar Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze’den Batı Şeria’ya mal girişinin tamamıyla durdurulmasına karar verdi. Öte yandan Filistinli çocukların ders kitaplarına üzerlerinde Filistin bayrağı olduğu gerekçesiyle el konulurken, Batı Şeria’daki bir mülteci kampına yapılan baskında da bir Filistinli genç öldürüldü, kampa da büyük zarar verildi.

Hep aynı bahane

İsrail mal girişini durdurma kararına gerekçe olarak, daha önce de zaman zaman dillendirdiği Gazze’den Batı Şeria’ya giysiler içine gizlenmiş patlayıcı madde gönderilmesini gösterdi. İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı müfettişlerin dün, Gazze’den Kerm Ebu Salim’e gelen 3 TIR’da inceleme yaptığı ve giysilerin astarları içine gizlenmiş birkaç kilo ağırlığında yüksek kalitede patlayıcı madde tespit ettiği öne sürüldü. “Patlayıcı maddelerin terör unsurlarına gönderildiğinin düşünüldüğü” savunulan açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın da onayını alarak Gazze’den İsrail’e mal sevkiyatının durdurulması yönünde talimat verdiği aktarıldı. Kapatılan Kerm Ebu Salim, Gazze’nin dışarıya açılan tek ticari kapısı olma özelliğini taşıyor.

Ders kitaplarına el kondu

İsrail askerleri Filistinli çocuklara da müdahalesini sürdürüyor. Pazartesi günü işgalci askerlerin Mescid-i Aksa’nın kapısında öğrencilere ait ders kitaplarına el koyduğu açıklandı. Filistin basınına konuşan yerel kaynaklar, kitaplara üzerlerinde Filistin bayrağı olduğu için el konduğunu bildirdi. Filistinli eğitimciler daha önce de İsrailli yetkililerin Filistin kimliğini yok etmek ve tarihi gerçekleri çarpıtmak amacıyla kendi müfredatlarını dayatmak istediğini vurgulamıştı.

Kampın altını üstüne getirdiler

İsrail askerlerinin yaptığı baskında Nur Şems Kampı’nda bıraktığı tahribat nedeniyle caddeler ulaşıma, dükkanlar da hizmete kapandı. Yaşananlar, temmuz ayında İsrail ordusunun şiddetli baskınına maruz kalan Cenin Mülteci Kampı’nı akıllara getirirken,İsrail güçleri benzer şekilde kampın altyapısını tamamen yerle bir etti. Dükkanları ve bir hizmet binasını da havaya uçurulurken, yıkım, kampın bağlı bulunduğu Tulkerem kentinin girişine kadar ulaştı. Kurşunlar, Tulkerem kentinde bulunan ve Nur Şems Mülteci Kampı’na bakan bir caminin camlarını kırdı, bölgedeki bir diş kliniğine zarar verdi.

Filistinli genç öldürüldü

Öte yandan İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Tulkerem kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında öldürdüğü Filistinli genç dün son yolculuğuna uğurlandı. 21 yaşındaki Ayid Semih Halid Ebu Harb’in naaşı, hastane morgundan alınarak doğduğu yer olan kampa getirildi. Yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreninin ardından Ebu Harb’in naaşı kamptaki mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye katılan Filistinliler, “İsrail’in suçlarına tepki gösteren” sloganlar attı.















