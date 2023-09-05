İsrail güçleri baskın yaptığı Nur Şems Mülteci Kampı'nda büyük yıkıma neden oldu

Nur Şems Mülteci Kampı'nda yaşananlar, temmuz ayında İsrail ordusunun şiddetli baskınına maruz kalan Cenin Mülteci Kampı'nı akıllara getirdi.

İsrail güçleri, kampın altyapısını tamamen yerle bir ederken, dükkanları ve bir hizmet binasını da havaya uçurdu. İsrail ordusunun sebep olduğu yıkım, kampın bağlı bulunduğu Tulkerem kentinin girişine kadar ulaştı.

Kurşunlar, Tulkerem kentinde bulunan ve Nur Şems Mülteci Kampı'na bakan bir caminin camlarını kırdı, bölgedeki bir diş kliniğine zarar verdi.

İsrail güçleri yaklaşık 3 saat sürdürdükleri baskının ardından Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekildi.





Bir Filistinli hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Nur Şems Kampı'ndaki görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kampta bir Filistinliyi katlettiğini diğerini de ağır şekilde yaraladığını belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 21 yaşındaki Ayid Semih Halid Ebu Harb'in gerçek mermiyle başından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Görgü tanıkları ayrıca kampa çeşitli noktalardan baskın düzenleyen İsrail güçleriyle Filistinli silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria, aylardır İsrail ordusunun baskınları ve Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve hak ihlalleri nedeniyle ciddi gerilime sahne oluyor.

Filistinli silahlı gruplar ile çatışmalar

İsrail güçlerinin kamptan çekilmesinin ardından oluşan zararı tespit için bölge sakinleri sokağa çıkarken, çevrede Filistinli gruplara mensup yüzleri maskeli silahlı kişiler de görüldü.

Bu kişilerden biri yaptığı açıklamada, "Burada gerçek bir savaş vardı ancak onlar (İsrail güçleri) hedeflerine ulaşamadılar. Altyapıya, dükkanlara zarar verdiler, sivilleri öldürdüler ve geri çekildiler." dedi.

Nur Şems Mülteci Kampı'nda çoğunluğu İslami Cihad Hareketi'ne bağlı olmak üzere çeşitli Filistinli gruplar faaliyet gösteriyor.

Kamp sakinleri, İsrail güçlerinin katlettiği 21 yaşındaki Ebu Harb’in cenazesi için hazırlıklarını sürdürürken, Tulkerem kenti ve kente bağlı kamplarda da yas ilan edildi.

İsrail ordusunun açıklaması

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'ten gelen bilgiler doğrultusunda Nur Şems Mülteci Kampı'nda harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, aranan kişilerin karargah olarak kullandığı iddia edilen bir binada kullanıma hazır çok sayıda patlayıcının infilak ettirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Askeri operasyon sırasında bazı şüpheliler araç lastiklerini ateşe verdi, patlayıcı madde attı, çok sayıda silahlı kişiyle çatışma yaşandı." ifadeleri kullanıldı.

"Sanki deprem olmuş gibiydi"

İsrail güçlerinin patlayıcılarıyla tamamen yıkılan dükkanın sahibi Muhammed Ebu Talal, AA muhabirine o gün yaşadıklarını anlattı.

Ebu Talal, "Dükkandaki her şey gitti, nedenini bilmiyorum. Her şey patlatılmış, mallar ile molozlar birbirine karışmıştı. Sanki deprem olmuş gibiydi. Mal kaybı telafi edilebilir ama insanların güvenliği çok önemli." dedi.

Nur Şems Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Taha el-Iryani ise İsrail güçlerinin baskınını "barbarlık" olarak nitelendirdi.

Iryani, İsrail güçlerinin 24 Temmuz'da Nur Şems Kampı'na baskın düzenlediğini, altyapıda ve yapılarda ciddi zarara yol açtığını, bölge sakinlerinden bazılarını da gözaltına aldığını aktardı.

İki aydan daha kısa süre içinde kampa iki kez baskın düzenlendiğini söyleyen Iryani, askeri araçların her şeyi yıktığını, yolları tahrip ettiğini, trafoyu patlatıp su şebekesine de zarar verdiğini dile getirdi.

Iryani, İsrail ordusunun her defasında daha da vahşileştiğini söyleyerek, "Bu defa bir vatandaş katledildi, biri ise ağır yaralandı. Dükkanlar ve araçlar dahil olmak üzere özel mülkler sebepsiz yere yerle bir edildi." diye konuştu.