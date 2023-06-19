İşgalci İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi şehit etti 29'unu yaraladı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenledikleri baskında 3 Filistinliyi şehit etti, 29 Filistinliyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, onlarca zırhlı askeri araçla Cenin'e baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrailli keskin nişancılar da bazı evlerin üzerine konuşlandırıldı.