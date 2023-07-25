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Dünya

İşgalci İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da 3 Filistinliyi şehit etti

İşgalci İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde 3 Filistinliyi şehit etti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Nablus’ta üç Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

10:04 . 25/07/2023 Salı
AA
İşgalci İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da 3 Filistinliyi şehit etti.

İşgalci İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da 3 Filistinliyi şehit etti.

İşgalci İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde 3 Filistinliyi şehit etti.


Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Nablus’ta üç Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.


Açıklamada, yaşamını yitirenlerin kimliğinin henüz teyit edilmediği aktarıldı.


Öte yandan, İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu üç kişinin bir araçtan bölgedeki İsrail güçlerine ateş açtıklarını ileri sürdü.


Açıklamada, İsrail askerlerinin ateşle karşılık vermesi sonucu saldırganların öldürüldüğü ve yanlarındaki silah ve askeri teçhizatın ele geçirildiği ifade edildi.


İsrail askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.



#Filistin
#İsrail
#Nablus
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