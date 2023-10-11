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İşgalci İsrail güçleri Kudüs ve Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail güçleri, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 30 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 150'ye ulaştı.

10:37 . 11/10/2023 Çarşamba
AA
İşgalci İsrail güçleri.

İşgalci İsrail güçleri.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın Tubas, Nablus, Eriha, Ramallah ve El Halil kentlerinde gözaltı operasyonları gerçekleştirdi.

İsrail güçleri, bu operasyonlarda 18'i El Halil'den olmak üzere 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Son rakamlarla birlikte İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail güçlerince gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 150'ye ulaştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda bin 200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 950 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 5 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Gazze tepkisi: ABD'nin orada ne işi var? Hani insan hakları?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Gazze tepkisi: ABD'nin orada ne işi var? Hani insan hakları?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalara ABD ve Batı'nın yaklaşımını eleştirdi. Nehammer'in 'Hamas'ı kınıyoruz' açıklaması sonrası söz alan Erdoğan, olaya sadece Hamas olarak bakmanın adil olmadığını vurgulayıp, "Şu anda Gazze'ye su verilmiyor, hastaneler hedef alınıyor. Hani insan hakları? ABD uçak gemisinin orada ne işi var?" diye konuştu. ABD'nin Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürmesini örnek gösteren Erdoğan, yapılanların 'ortaklıkla' bağdaşmadığını belirtip, "ABD tüm terör örgütlülerini yetiştiriyor eğitiyor" dedi.

#İsrail
#Batı şeria
#Filistin
#Gazze
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