İşgalci İsrail güçleri Kudüs ve Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalara ABD ve Batı'nın yaklaşımını eleştirdi. Nehammer'in 'Hamas'ı kınıyoruz' açıklaması sonrası söz alan Erdoğan, olaya sadece Hamas olarak bakmanın adil olmadığını vurgulayıp, "Şu anda Gazze'ye su verilmiyor, hastaneler hedef alınıyor. Hani insan hakları? ABD uçak gemisinin orada ne işi var?" diye konuştu. ABD'nin Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürmesini örnek gösteren Erdoğan, yapılanların 'ortaklıkla' bağdaşmadığını belirtip, "ABD tüm terör örgütlülerini yetiştiriyor eğitiyor" dedi.