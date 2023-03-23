İşgalci İsrail güçleri Ramazan'ın ilk günü Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da kurşunla başından yaralanan Ebu Hatice'nin kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı kaydedildi.

Filistinli Ebir İmad Ebu Hatice, İsrail saldırısıyla bu yılın ramazan ayında hayatını kaybeden ilk Filistinli oldu.

İsrail güçleri, son aylarda sık sık Nablus ve Cenin başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınlar düzenliyor, baskınların ardından çıkan olaylar zaman zaman çatışmaya dönüşüyor.