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Dünya İşgalci İsrail kuvvetleri Gazzede 13 katlı binayı vurarak yıktı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail kuvvetleri Gazze'de 13 katlı binayı vurarak yıktı

Günlerdir Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddetin dozunu artıran işgalci İsrail kuvvetleri, savaş uçakları ile sivil yerleşim birimlerini hedef almayı sürdürüyor. Son 24 saat içinde 10'u çocuk 28 kişiyi şehit eden işgalciler, bugün de 13 katlı bir binayı vurdu. Saldırının etkisiyle bina yıkıldı.

Haber Merkezi İHA
İşgalci İsrail kuvvetleri Gazzede 13 katlı binayı vurarak yıktı
İsrail saldırılarında yıkılan bina

İsrail, Gazze Şeridi’ne hava saldırılarında devam ediyor. İsrail tarafından Gazze’ye düzenlenen hava saldırısında 13 katlı bir bina vuruldu.

Vurulan binanın Hanadi Kulesi olduğu aktarılırken, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Saldırı sonrası yıkılan bina nedeniyle, çevredeki yapıların da hasar gördüğü aktarıldı.

Son 24 saatte 28 kişiyi şehit ettiler

Filistin Sağlık Bakanlığı, dünden bu yana İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında, 9’u çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 152 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nden İsrail'e tepki: Saldırılar kabul edilemez
OYNAT 03:59
Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nden İsrail'e tepki: Saldırılar kabul edilemez
Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Sözcüsü Haham Dovid Feldman, İsrail'in Doğu Küdüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da namaz kılan insanları vahşice öldürmesine tepki gösterdi. Feldman, problemin kökeninde Tevrat'a bağlı gerçek Yahudilerin kabul etmediği İsrail devletini kuran Siyonizm hareketi olduğuna dikkati çekerek, 'Bu insanların bu şekilde kabul edilemez delice yaklaşımlarına kimse şaşmamalı. Bu Siyonist hareket, kendilerinden önceki hiçbir şeyi tanımıyor. Bu yüzden tüm bunlar oluyor. İşte bu nedenle Şeyh Cerrah'ta talihsiz bir durum ortaya çıkıyor, insanları evlerinden atmak istiyorlar. Aynısı geçmişte Filistin halkının evlerini yıktıklarında da oldu. Bunu, her zaman tekrar tekrar görüyoruz. Filistin halkı (onlara göre) sanki resmen yokmuş gibi, asla var olmadı' ifadelerini kullandı.

El-Kassam Tugayları 137 roketle işgalci İsrail'i vurdu
OYNAT 00:34
El-Kassam Tugayları 137 roketle işgalci İsrail'i vurdu
Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları İsrail'i 137 roketle hedef aldıklarını açıkladı. Hamas Hareketi tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in güvenlik güçlerini Tapınak Tepesi ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden yerel saatle 18.00'e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçeceklerini bildirmişti.

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