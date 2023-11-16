İşgalci İsrail ordusu Gazze'deki Şifa Hastanesi tank atışıyla vurdu

İsrail ordusu günlerdir kuşattığı Gazze'nin en büyük tıp kompleksi Şifa Hastanesi'ne ABD’nin de ortak olduğu temelsiz iddialarla baskın düzenledi. 9 bine yakın hasta, yaralı, sağlık personeli ve sivilin bulunduğu hastaneyi tanklarla ve 100’den fazla askerle basan İsrail ordusu, herhangi bir rehine ya da tünel bulamadığını itiraf etti. İsrail ve ABD’nin saldırılar başladığı günden bu yana dillendirdiği hastanenin "Filistinli direnişçilerin komuta merkezi" olduğu yalanı da çöktü.