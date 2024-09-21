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İşgalci İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırıları düzenledi

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırıları düzenledi

16:0321/09/2024, Cumartesi
AA
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İşgalci İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi.
İşgalci İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi.

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü noktalara hava saldırısı düzenlediğini açıklarken Hizbullah da sınır hattındaki İsrail yerleşim yerlerine füze saldırıları düzenledi. Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere bir dizi füze fırlattı, bazı noktalarda yangın çıktı.

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Lübnan içinde özellikle güney ve güneydoğudaki Beka Vadisi bölgesinde farklı noktalarda güçlü patlamalar yaşandığı bildirildi, sosyal medyada siyah dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in güneydeki Cezzin, Sur, Bint Cibeyl, Marcaiyun ve Beka Vadisi'nde farklı noktalara onlarca bomba attığını aktardı.

Öte yandan, Lübnan'dan atılan bir dizi roket nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesindeki İsrail yerleşimlerinde saldırı alarmları çaldı.

İsrail'e ait hava savunma sistemlerinden füzeler ateşlendi, önleyici füzelerin gelen mühimmatları imha etmesi nedeniyle patlama sesleri geldi.

Lübnan sınırı yakınlarındaki Kiryat Shimona kenti yakınlarında açık alana füze düşmesi nedeniyle dumanlar yükseldiğini kaydetti.

İsrail basınındaki haberlere göre, Lübnan'dan yaklaşık 25 kadar roket atıldı. İsrail polisi, Yukarı Celile bölgesinde açık alanlara füzenin isabet ettiğini ve yangın çıktığını bildirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Safed yakınlarında bir roket isabeti nedeniyle buraya çıkan yollar kapatıldı.

Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamalarla, Gazze'deki Filistin direnişiyle dayanışma ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak İsrail'in kuzeyindeki Zarit, Ramot Naftali ve Biriyya'daki askeri noktalara saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında yaşanan çatışmalar son günlerde zirveye tırmandı.

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in 20 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında hareketin önde gelen askeri lideri İbrahim Akil'in yanı sıra 15 üst düzey mensubunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükselirken 68 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Lübnan genelinde 17-18 Eylül'de çağrı cihazı ve telsizlerin eş zamanlı patlatıldığı iki ayrı saldırıdaysa 70 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 42 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açtığı ve Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçlamasıyla yargılandığı tabloda uluslararası toplum, Tel Aviv'in Lübnan'a saldırılarıyla patlak verebilecek yeni bölgesel bir savaş tehdidine karşı uyarıda bulunuyor.

#İsrail
#Lübnan
#Gazze
#Filistin

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